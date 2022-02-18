Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия по итогам очередной еврокубковой недели уступила Шотландии девятое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Шотландцы обошли конкурента благодаря победе "Рейнджерс" над дортмундской "Боруссией" (4:2).
В активе Шотландии теперь 34,500 балла, а у России - 34,282 балла.
Напомним, что на этой неделе, помимо вышеуказанного результата, "Зенит" проиграл "Бетису" (2:3), а "Селтик" уступил "Буде-Глимт" (1:3).
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