Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022

Сборная России с крупным счетом проиграла Сербии (0:5) в игре Лиги Наций.

В параллельном матче Румыния сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1).

Таким образом, Румыния (1466 очков) обогнала Россию (1461 очко) в рейтинге ФИФА. Благодаря этому Румыния будет находиться во второй корзине жеребьевки Чемпионата Мира 2022 года, а Россия опустилась в третью корзину.

Напомним, что по итогам Лиги Наций Россия и Румыния остались в Лиге В.

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