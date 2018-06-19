Россия открыла счет в матче с Египтом

Сборная России повела в счете в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

На 47-й минуте встречи гол в свои ворота забил египетский защитник Ахмед Фатхи.

В случае победы Россия обеспечит себе выход в плей-офф.

Не пропустите: Россия и Египет играют вничью после первого тайма. | http://soccernews.ru