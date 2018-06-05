Россия открыла счет в матче с Турцией

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Россия открыла счет в матче с Турцией

Полузащитник сборной России Александр Самедов открыл счет в товарищеском матче против Турции.

Хавбек отличился на 35-й минуте с передачи Алана Дзагоева.

Видео: Самедов забивает туркам.

 

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