Россия передала Катару право проведения Чемпионата Мира: фото
В Кремле прошла церемония символической передачи Катару полномочий для проведения Чемпионата Мира 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин передал эмиру Катара Тамим бен Хамад Аль Тани красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.
Также на мероприятии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Не пропустите: ЧМ-2022 будет проходить с ноября по декабрь. | http://soccernews.ru
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