Россия передала Катару право проведения Чемпионата Мира: фото

В Кремле прошла церемония символической передачи Катару полномочий для проведения Чемпионата Мира 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин передал эмиру Катара Тамим бен Хамад Аль Тани красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018.

Также на мероприятии присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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