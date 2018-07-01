Россия первой в истории ЧМ использовала четыре замены по ходу одного матча

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Россия первой в истории ЧМ использовала четыре замены по ходу одного матчаСборная России первой в истории Чемпионатов Мира использовала четыре замены по ходу одного матча.

Так, в матче 1/8 финала домашнего мундиаля против команды Испании Станислав Черчесов вместо Юрия Жиркова, Александра Самедова, Артема Дзюбы и Далера Кузяева выпустил на поле Владимира Граната, Дмитрия Черышева, Федора Смолова и Александра Ерохина.

Напомним,  сборные России и Испании в первом тайме дополнительного времени обошлись без голов. | soccernews.ru

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