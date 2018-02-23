По итогам 1/16 финала Лиги Европы Россия побила личный рекорд в таблице коэффициентов УЕФА.

После вчерашних побед "Локомотива", "Зенита" и "Спартака" суммарный коэффициент российских клубов за сезон 2017/18 увеличился до 11,6 баллов.

Это самый высокий показатель в истории РФПЛ - ранее лучший результат российские команды продемонстрировали в сезоне 2015/16 (11,5 баллов).

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