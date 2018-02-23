Россия побила личный рекорд в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия побила личный рекорд в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам 1/16 финала Лиги Европы Россия побила личный рекорд в таблице коэффициентов УЕФА.

После вчерашних побед "Локомотива", "Зенита" и "Спартака" суммарный коэффициент российских клубов за сезон 2017/18 увеличился до 11,6 баллов.

Это самый высокий показатель в истории РФПЛ - ранее лучший результат российские команды продемонстрировали в сезоне 2015/16 (11,5 баллов).

Не пропустите: Три российских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы в третий раз в истории. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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