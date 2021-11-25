Россия почти догнала Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия набрала очки в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе "Спартака" над "Наполи" (2:1) в Лиге Европы и ничьей "Зенита" с "Мальме" (1:1) в Лиге Чемпионов.

На данный момент в активе РПЛ числится 32,682 балла, что позволило оторваться от Украины и приблизиться к Шотландии.

На этой неделе россияне увеличили отрыв от УПЛ до 1,282 балла, а отставание от ШПЛ сократили до 0,018 балла.

Сегодня Россия может заработать дополнительные очки, если "Локомотив" дома не проиграет "Лацио".

Не пропустите: Феерии "Реала" и "РБ Лейпциг", успехи "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов от 24 ноября. | http://soccernews.ru