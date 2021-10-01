Россия поднялась на 30-е место в рейтинге УЕФА

Россия отыграла восемь позиций в рейтинге УЕФА за текущий сезон.

Это стало возможным благодаря победам "Зенита" и "Спартака" на этой неделе в еврокубках.

Напомним, что "сине-бело-голубые" дома разгромили в Лиге Чемпионов "Мальме" (4:0), а "красно-белые" на выезде переиграли "Наполи" (3:2) в Лиге Европы.

Теперь россияне занимают 30-е место в рейтинге, хотя до вышеуказанных результатов шли на 38-й строчке.

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