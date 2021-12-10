Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия по итогам очередной еврокубковой недели обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА и вернулась на девятое место в рейтинге.
В активе россиян сейчас 34,282 балла, на счету шотландцев - 34,100 балла. У идущей на 11-й строчке Украины - 31,800 балла.
Напомним, что на этой неделе "Зенит" сыграл вничью с "Челси" (3:3) в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы "Спартак" победил "Легию" (1:0), а "Локомотив" уступил "Марселю" (0:1).
В следующем году РПЛ на евроарене представят "Зенит" и "Спартак", которые получили путёвки в плей-офф ЛЕ.
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