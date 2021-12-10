Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам очередной еврокубковой недели обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА и вернулась на девятое место в рейтинге.

В активе россиян сейчас 34,282 балла, на счету шотландцев - 34,100 балла. У идущей на 11-й строчке Украины - 31,800 балла.

Напомним, что на этой неделе "Зенит" сыграл вничью с "Челси" (3:3) в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы "Спартак" победил "Легию" (1:0), а "Локомотив" уступил "Марселю" (0:1).

В следующем году РПЛ на евроарене представят "Зенит" и "Спартак", которые получили путёвки в плей-офф ЛЕ.

Не пропустите: "Селтик" одолел "Бетис", "Байер" и "Вест Хэм" проиграли в своих матчах и другие результаты 6-го тура Лиги Европы. | http://soccernews.ru