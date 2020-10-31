Россия подтвердила заинтересованность в проведении матчей молодёжного Евро-2021
Краснодар может принять часть матчей группового этапа молодёжного Чемпионата Европы 2021 года.
РФС официально проинформировал УЕФА о своей заинтересованности в проведении игр группы D, если туда попадёт российская молодёжка.
Матчи континентального первенства U-21 готовы принять стадионы "Краснодар" и "Краснодар-2" вместимостью 35 и 7 тысяч зрителей соответственно.
Групповой этап финальной стадии Евро-2021 состоится с 24 по 31 марта, плей-офф - с 31 мая по 6 июня. Жеребьёвка турнира запланирована на 10 декабря.
Напомним, что хозяевами соревнования будут Венгрия и Словения, но квота на матчи группы D остаётся свободной.
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