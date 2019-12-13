Россия показала худший за 17 лет результат в таблице коэффициентов УЕФА
Российские клубы провалили еврокубковую кампанию, вылетев из Лиги Чемпионов и Лиги Европы по итогам группового этапа.
В сезоне 2019/20 Россия набрала в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА всего 4,666 балла.
Сообщается, что это худший результат за последние 17 лет. В сезоне 2002/03 команды из РПЛ набрали ещё меньше очков - 3,625.
Таким образом, Россия потеряла шансы догнать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА в этом сезоне.
А это значит, что в кампании 2021/22 представительство РПЛ в еврокубках уменьшится с 6 до 5 команд, при этом в Лигу Чемпионов смогут попасть только 2 клуба, а не 3 как сейчас.
Не пропустите: Российские команды проиграли более 60% матчей в еврокубках текущего сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15