Россия показала худший за 17 лет результат в таблице коэффициентов УЕФА

Теги рпл

Россия показала худший за 17 лет результат в таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы провалили еврокубковую кампанию, вылетев из Лиги Чемпионов и Лиги Европы по итогам группового этапа.

В сезоне 2019/20 Россия набрала в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА всего 4,666 балла.

Сообщается, что это худший результат за последние 17 лет. В сезоне 2002/03 команды из РПЛ набрали ещё меньше очков - 3,625.

Таким образом, Россия потеряла шансы догнать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА в этом сезоне.

А это значит, что в кампании 2021/22 представительство РПЛ в еврокубках уменьшится с 6 до 5 команд, при этом в Лигу Чемпионов смогут попасть только 2 клуба, а не 3 как сейчас.

Не пропустите: Российские команды проиграли более 60% матчей в еврокубках текущего сезона. | http://soccernews.ru
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