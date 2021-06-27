Россия поможет Катару в проведении ЧМ-2022. Путин дал соответствующие распоряжения

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Россия поможет Катару в проведении ЧМ-2022. Путин дал соответствующие распоряжения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Премьер-министру Михаилу Мишустину и своему помощнику Игорю Левитину оказать помощь Катару в проведении чемпионата мира 2022 года, сообщает официальный сайт Кремля.

Россия окажет содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении мирового первенства, которое состоится в декабре 2022 года.

Мишустин и Левитин должны будут предоставить соответствующий доклад до 1 декабря 2021 года.

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