Россия после первого тайма минимально обыгрывает Турцию

Сборная России после первого тайма матча Лиги Наций минимально обыгрывает национальную команду Турции.

По итогам стартовой 45-минутки подопечные Станислава Черчесова владели мячом 44% игрового времени, тогда как их соперники 56%. Однако чаще по воротам били хозяева: 6-4 - по ударам в сумме и 2-1 - по удара в створ ворот.

Напомним, единственный гол в игре забил пока Роман Нойштедтер. | soccernews.ru