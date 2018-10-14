Россия после первого тайма минимально обыгрывает Турцию

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Россия после первого тайма минимально обыгрывает ТурциюСборная России после первого тайма матча Лиги Наций минимально обыгрывает национальную команду Турции.

По итогам стартовой 45-минутки подопечные Станислава Черчесова владели мячом 44% игрового времени, тогда как их соперники 56%. Однако чаще по воротам били хозяева: 6-4 - по ударам в сумме и 2-1 - по удара в створ ворот.

Напомним, единственный гол в игре забил пока Роман Нойштедтер. | soccernews.ru

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