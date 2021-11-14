Россия потеряла двух основных игроков перед полуфиналом стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Футболисты сборной России - полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов пропустят полуфинальный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Оба футболиста получили "лишние" желтые карточки в матче 10-го тура отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). Таким образом, Головин и Смолов заработали одноматчевую дисквалификацию.

В отборе ЧМ-2022 25-летний Головин провел семь матчей и отдал один голевой пас. На счету 31-летнего Смолова два гола и четыре результативные передачи в шесть поединках.

Соперник россиян в полуфинале стыковых матчей определится позднее.

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