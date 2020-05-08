Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии на проведение матчей Евро-2020
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Россия подтвердила УЕФА своё намерение провести матчи континентального первенства летом следующего года.
"В целом все гарантии согласованы, наша страна провела огромную работу, много ведомств было включено. Работа завершилась, несмотря на сложное время. Россия подтвердила своё намерение провести Евро-2020", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Напомним, что Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20