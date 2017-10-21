Россия примет Аргентину на стадионе "Лужники"

Теги аргентинароссия

Россия примет Аргентину на стадионе "Лужники"Ассоциация футбола Аргентины сообщила, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины, состоится на стадионе "Лужники" в Москве.

Встреча пройдет 11 ноября.

Напомним, что 14 ноября россияне сыграют с командой Испании.  

Читайте: Стала известна заявка сборной Аргентины на товарищеский матч с Россией  | http://soccernews.ru

комментарии
Dinamo-67

Лучше бы играли на пустыре, чтобы не позориться(((

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