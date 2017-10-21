Россия примет Аргентину на стадионе "Лужники"

Ассоциация футбола Аргентины сообщила, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины, состоится на стадионе "Лужники" в Москве.

Встреча пройдет 11 ноября.

Напомним, что 14 ноября россияне сыграют с командой Испании.

Читайте: Стала известна заявка сборной Аргентины на товарищеский матч с Россией | http://soccernews.ru