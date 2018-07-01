Россия продолжила удачную статистику хозяев ЧМ

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Россия продолжила удачную статистику хозяев ЧМСборная России продолжила удачную статистику для хозяев Чемпионатов Мира.

Так, в пятый раз подряд в истории мундиалей, команда которая принимает турнир, обыграла своего соперника в серии пенальти. Ранее почин сборной Франции в 1998-м году поддержали Южная Корея, Германия и Бразилия.

Напомним, Россия обыграла в серии пенальти Испанию. | soccernews.ru

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