Россия проиграла Бельгии в матче Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
В рамках 1-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Бельгии разгромила Россию.
Таким образом, Бельгия возглавила группу, Россия - последняя.
Бельгия - Россия 3:0
Голы: Лукаку, 10 - 1:0, Менье, 34 - 2:0, Лукаку, 88 - 3:0
Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско (Прат, 77), Лукаку, Мертенс (Азар, 72).
Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Оздоев, Дзюба.
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