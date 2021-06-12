Россия проиграла Бельгии в матче Евро-2020

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Россия проиграла Бельгии в матче Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 1-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Бельгии разгромила Россию.

Таким образом, Бельгия возглавила группу, Россия - последняя.

Бельгия - Россия 3:0

Голы: Лукаку, 10 - 1:0, Менье, 34 - 2:0, Лукаку, 88 - 3:0

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско (Прат, 77), Лукаку, Мертенс (Азар, 72).

Россия: Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Оздоев, Дзюба.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

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lesnovsky

Че, засцал???... Вот и убирай мусор за собой, вы москали больше ни на что не годитесь... А еще по другим сайтам побегай в поисках информации - кто я такой??... Твое место под лавкой, там, где вам бельгийцы сегодня указали.... Хлебайте лаптем щи дальше.... Хе-хе-хе-хе..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я понимаю, каждый раз ты очень хочешь меня спровоцировать на что-то, собираешь все свои силы, выдаёшь результат - и только после этого понимаешь, что забыл снять штаны)))

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lesnovsky

Да-да... Лаптем, именно лаптем... Хе-хе..

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lesnovsky

Как и предполагалось - москали одсосали... Второгодник, ты ведь за Бельгию болел?... Я знаю.. Хе-хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я тебе доказывать ничего не собираюсь, время терять только...Хе-хе...

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lesnovsky

Правильно, не теряй... Твои темы - только Барса и Месси... Я классно тебя на них подсадил, как конченного наркомана.. Уже 1,5 года, как ты колешься... Уколись еще раз - 6 ЗМ и 6 ЗБ - вот это доза!!!.... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.....

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Когда человеку нечего сказать, как тебе сейчас, он начинает вилять, заниматься словоблудием.Я в своём тексте ставлю акценты на фактах.Ты же, не опровергая представленноых доказательств, прикрываясь оскорблениями, продолжаешь упрямо навязывать свое личное восприятие. Упертость-первый признак глупости.Хе-хе...

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lesnovsky

Ваши москальские факты знает весь мир - "духи" на трусах да сбитые пассажирские самолеты... Весь цивилизованный мир против вас... Вас ждет судьба "совка"... И развалите себя вы сами.... Вы на "правильном" пути, ребята... Хе-хе-хе-хе..

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