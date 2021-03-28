Россия проиграла Франции в матче молодежного чемпионата Европы

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Россия проиграла Франции в матче молодежного чемпионата Европы

Фото: официальный твиттер УЕФА

В матче 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России проиграла команде Франции со счетом 0:2. Победу французам принесли голы Одсонн Эдуар и Жонатана Иконе.

Россия U-21 – Франция U-21 - 0:2 (0:2)
Голы: Эдуар, 15 (с пенальти) - 0:1, Иконе, 24 (с пенальти) - 0:2

Россия: Максименко, Евгеньев, Дивеев, Маслов, Тикнизян, Макаров (Тюкавин, 76), Захарян (Грулев, 46), Глебов (Куликов, 76), Лесовой (Ломовицкий, 46), Обляков (Умяров, 62), Чалов.

Франция: Лафон, Трюффер (Мауасса, 76), Конате, Дагба, Кунде, Сумаре (Гендузи, 83), Тчуамени, Февр (Клод-Морис, 70), Иконе, Эдуар (Коло-Муани, 76), Гуири (Камавинга, 69).

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