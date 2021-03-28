Россия проиграла Франции в матче молодежного чемпионата Европы
Фото: официальный твиттер УЕФА
В матче 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России проиграла команде Франции со счетом 0:2. Победу французам принесли голы Одсонн Эдуар и Жонатана Иконе.
Россия U-21 – Франция U-21 - 0:2 (0:2)
Голы: Эдуар, 15 (с пенальти) - 0:1, Иконе, 24 (с пенальти) - 0:2
Россия: Максименко, Евгеньев, Дивеев, Маслов, Тикнизян, Макаров (Тюкавин, 76), Захарян (Грулев, 46), Глебов (Куликов, 76), Лесовой (Ломовицкий, 46), Обляков (Умяров, 62), Чалов.
Франция: Лафон, Трюффер (Мауасса, 76), Конате, Дагба, Кунде, Сумаре (Гендузи, 83), Тчуамени, Февр (Клод-Морис, 70), Иконе, Эдуар (Коло-Муани, 76), Гуири (Камавинга, 69).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1