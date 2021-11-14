Россия проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России на выезде проиграла национальной команде Хорватии со счетом 0:1.
Единственный гол был забит на 81-й минуте. Мяч в свои ворота забил защитник россиян Федор Кудряшов.
Хорватия, набрав 23 очка, заняла первое место в группе Н и завоевала прямую путевку в финальную стадию ЧМ-2022. Россия продолжит борьбу в стыковых матчах,
Хорватия – Россия - 1:0 (0:0)
Гол: Кудряшов, 81 (автогол) - 1:0
Хорватия: Грбич, Ловрен, Юранович (Брекало, 75), Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).
Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев, Фомин (Глебов, 80), Баринов, Бакаев (Мостовой, 78), Головин (Чистяков, 57), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57).
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