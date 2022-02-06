Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
Сборная Португалии в финале чемпионата Европы по футзалу обыграла команду России со счетом 4:2 и стала победителем турнира.
Россияне к 13-й минуте повели в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Антона Соколова и Андрея Афанасьева. В концовке первого тайма разрыв в счете сократил Томаш Паку. На 27-й минуте равновесие восстановил Андре Коэлью, который вскоре сделал дубль и вывел португальцев вперед. В концовке окончательный счет установил Пани.
Португалия - Россия - 4:2 (1:2)
Голы: Соколов, 10 - 0:1, Афанасьев, 13 - 0:2, Паку, 19 - 1:2, Коэлью, 27 - 2:2, Коэлью, 32 - 3:2, Пани, 40 - 4:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14