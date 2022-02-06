Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022 по футзалу

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Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

Сборная Португалии в финале чемпионата Европы по футзалу обыграла команду России со счетом 4:2 и стала победителем турнира.

Россияне к 13-й минуте повели в счете с преимуществом в два мяча благодаря голам Антона Соколова и Андрея Афанасьева. В концовке первого тайма разрыв в счете сократил Томаш Паку. На 27-й минуте равновесие восстановил Андре Коэлью, который вскоре сделал дубль и вывел португальцев вперед. В концовке окончательный счет установил Пани.

Португалия - Россия - 4:2 (1:2)
Голы: Соколов, 10 - 0:1, Афанасьев, 13 - 0:2, Паку, 19 - 1:2, Коэлью, 27 - 2:2, Коэлью, 32 - 3:2, Пани, 40 - 4:2

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