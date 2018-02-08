Россия проиграла Португалии в полуфинале футзального чемпионата Европы

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Россия проиграла Португалии в полуфинале футзального чемпионата Европы

В полуфинальном матче чемпионата Европы Португалия победила Россию и вышла в финал турнира.

Стоит отметить,  что при счете 1:2, когда Россия играла с шестым полевым, судьи проспали явное нарушение со стороны голкипера Португалии, который сыграл руками за пределами штрафной площади. 

Дублем за Россию отметился натурализованный бразилец Лима, но его стараний не хватило. 

Россия - Португалия - 2:3 (1:0)
Голы: Лима, 3 - 1:0, Андре Коэлью, 30 - 1:1, Андре Коэлью, 35 - 1:2, Бруну Коэлью, 40 - 1:3, Лима, 40 - 2:3.

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