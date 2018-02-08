Россия проиграла Португалии в полуфинале футзального чемпионата Европы
В полуфинальном матче чемпионата Европы Португалия победила Россию и вышла в финал турнира.
Стоит отметить, что при счете 1:2, когда Россия играла с шестым полевым, судьи проспали явное нарушение со стороны голкипера Португалии, который сыграл руками за пределами штрафной площади.
Дублем за Россию отметился натурализованный бразилец Лима, но его стараний не хватило.
Россия - Португалия - 2:3 (1:0)
Голы: Лима, 3 - 1:0, Андре Коэлью, 30 - 1:1, Андре Коэлью, 35 - 1:2, Бруну Коэлью, 40 - 1:3, Лима, 40 - 2:3.
Не пропустите: Инфантино: "Третьего марта мы решим, будем ли продолжать использовать систему видеоповторов". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хедира: "Кейн – совершенный нападающий"
-
Фанатам запретят проносить на матчи ЧМ-2018 селфи-палки
-
Гарай пропустит несколько недель из-за травмы
-
Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"
-
Эмери: "Неймар родился для того, чтобы стать звездой"
-
"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро
-
Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"
-
Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"
-
Вальверде прокомментировал выход "Барселоны" в финал Кубка Испании
-
Венгер: "Признаю, что английские игроки тоже научились "ныркам"
-
Турнир прогнозов: анонс 33 тура
-
Первый гол ван Перси после возвращения в "Фейеноорд"
-
"Валенсия" - "Барселона" - 0:2 (видео)
-
"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд
-
Слуцкий получил предложение от "Твенте"
-
Коутиньо забивает, "Барселона" повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании
-
Мина дебютировал за "Барселону"
-
Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"
-
Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1
-
"Страсбур" стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1