Россия проиграла Швеции в товарищеском матче

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Россия проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче.

В составе гостей голами отметились Александер Исак и Маттиас Йоханссон. У сборной России единственный мяч забил Александр Соболев.

Россия - Швеция - 1:2 (0:1)

Голы: Исак, 21 - 0:1, Йоханссон, 72 - 0:2, Соболев, 90+1 - 1:2

Россия: Джанаев, Фернандес (Черышев, 61), Кудряшов, Караваев, Жирков, Газинский (Кузяев, 74), Мостовой (Ионов, 61), Миранчук (Бакаев, 74), Оздоев (Зобнин, 46), Кутепов, Дзюба (Соболев, 46).

Швеция: Юнссон, Крафт (Йоханссон, 46), Старфельт, Бенгтссон (Ольссон, 72), Хольмен, Сема (Классон, 77), Свенссон, Сванберг, Ларссон (Ольссон, 46), Исак (Квайсон, 64), Ларссон.

11 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, 14-го встретятся с Венгрией в рамках Лиги наций.

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