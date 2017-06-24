Россия проигрывает Мексике и прощается с Кубком Конфедераций

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Россия проигрывает Мексике и прощается с Кубком КонфедерацийРешающий третий тур группового раунда Кубка Конфедераций начался с выяснения отношений в квартете "А", где в центральном поединке на "Казань Арене" сборная России встречалась с Мексикой. Подопечным Станислава Черчесова для выхода в плей-офф нужна была только победа, ведь россияне с тремя очками в активе отставали на один пункт и от мексиканцев, и от португальцев, параллельно играющих против Новой Зеландии. Как раз таки в матче  против островитян в прошлом туре главнокомандующий "зеленых" Хуан Карлос Осорио своим многим ведущих игрокам предоставил отдых, таким образом, серьезно готовясь к хозяевам турнира.

Черчесов, как и предполагалось, выставил достаточно атакующий стартовый состав, решив сыграть с двумя нападающими Федором Смоловым и Александром Бухаровым. Под неистовый шум казанских болельщиков команды с первых же минут задали очень высокий темп. Никто не собирался отсиживаться в обороне, нацеливаясь только на ворота соперника. Сборная России быстро завладела преимуществом, а уже на шестой минуте номинальные гости имели право претендовать на пенальти. Джонатан дос Сантос сбил в штрафной площади Юрия Жиркова, но аравийский судья проигнорировал данный момент.

Не прошло и десять минут, как защитник мексиканцев толкнул Смолова в спину и тот рухнул в окрестностях штрафной, и это тоже было очень похоже на нарушение правил. На этот раз рефери с небольшой заминкой решил использовать видеоповтор, но и после просмотра вынес вердикт не в пользу России. Тем не менее, на экваторе первого тайма подопечные Черчесова добились своего. Затяжная атака завершилась прицельным ударом Самедова в дальний угол – Очоа оказался бессилен. Мексика не долго пребывала в роли отыгрывающего и уже на 30-й минуте сравняла счет. Последовал длинный заброс во вратарскую, где Ерохин проспал Араухо, а 25-летний защитник легким кивком головы без проблем перебросил Акинфеева.

В концовке первой половины встречи обе команды немного функционально подсели, а "зеленые" по причине травмы лишились Диего Рейеса, которого заменил однофамилец Луис. Второй тайм россияне начали чуть лучше, но благодаря грубейшей ошибке Акинфеева пропустили второй: Эктор Эррера со своей половины поля запустил "свечку" куда подальше, за которой почему-то далеко из ворот выбежал голкипер ЦСКА, но не подоспел в отличии от юркого Лосано, легко переправившего сферу в сетку. Через семь минут представители Северной Америки в третий раз отличились, но арбитр справедливо гол не засчитал, разглядев на повторе офсайд у Морено.

На 68-й минуте сборная России фактически попрощалась с Кубком Конфедераций, потому как еще в середине второй 45-ти минутки второй "горчичник" схлопотал Юрий Жирков за удар локтем в лицо Лайюна. Хотя даже вдесятером футболисты в красной футболке могли расписаться в воротах Очоа: стопроцентный момент был у Смольникова, но защитник "Зенита" с пары метров запустил "кожаного" высоко на трибуны.

Таким образом, россияне в сверхэмоциональном матче уступают мексиканцам, пропуская тех со второй строчки в полуфинал Кубка Конфедераций.

Мексика  Россия 2:1

Голы: Самедов, 25 – 0:1, Араухо, 30 – 1:1, Лосано, 52 – 2:1

Мексика: Очоа, Араухо, Д. Рейес (Л. Рейес, 36), Морено, Лайюн, Эррера, Гуардадо (Аланис, 70), Джонатан дос Сантос, Вела (Акино, 46), Лосано, Чичарито

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков, Глушаков, Ерохин (Смольников, 71), Головин, Самедов, Смолов (Канунников, 77), Бухаров (Полоз, 64)

Удаление: Жирков (68)

Богдан Архипенко

Не пропустите! Отчет матча Новая Зеландия - Португалия | http://soccernews.ru

комментарии
Мнение

Давно уже пора разогнать эти дрова по лесу и набрать нормальных игроков, а для мотивации вместо миллионых зарплат- 100 палок за каждый пропущеннный гол

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Жигулятор такое же дно как и спартак

Лучшие и худшие игроки матча из ЦСКА. Головин хорош конечно, особенно для 20 лет, тащит сборную, не боится рисковать. Акинфеев вообще не имеет права такие ошибки допускать. Сборная стала играть чуть лучше как не крути, но только отрезками. Но раньше и такого не было. Глушаков герой только с Уралами да с новой Зеландией. Как только в соперниках команда, которая знает что такое футбольный мяч, капитан И ЛИДИР ВИЛИКАГА СПОРТАКА куда то исчезает.

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1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
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