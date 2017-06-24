Россия проигрывает Мексике и прощается с Кубком Конфедераций
Решающий третий тур группового раунда Кубка Конфедераций начался с выяснения отношений в квартете "А", где в центральном поединке на "Казань Арене" сборная России встречалась с Мексикой. Подопечным Станислава Черчесова для выхода в плей-офф нужна была только победа, ведь россияне с тремя очками в активе отставали на один пункт и от мексиканцев, и от португальцев, параллельно играющих против Новой Зеландии. Как раз таки в матче против островитян в прошлом туре главнокомандующий "зеленых" Хуан Карлос Осорио своим многим ведущих игрокам предоставил отдых, таким образом, серьезно готовясь к хозяевам турнира.
Черчесов, как и предполагалось, выставил достаточно атакующий стартовый состав, решив сыграть с двумя нападающими Федором Смоловым и Александром Бухаровым. Под неистовый шум казанских болельщиков команды с первых же минут задали очень высокий темп. Никто не собирался отсиживаться в обороне, нацеливаясь только на ворота соперника. Сборная России быстро завладела преимуществом, а уже на шестой минуте номинальные гости имели право претендовать на пенальти. Джонатан дос Сантос сбил в штрафной площади Юрия Жиркова, но аравийский судья проигнорировал данный момент.
Не прошло и десять минут, как защитник мексиканцев толкнул Смолова в спину и тот рухнул в окрестностях штрафной, и это тоже было очень похоже на нарушение правил. На этот раз рефери с небольшой заминкой решил использовать видеоповтор, но и после просмотра вынес вердикт не в пользу России. Тем не менее, на экваторе первого тайма подопечные Черчесова добились своего. Затяжная атака завершилась прицельным ударом Самедова в дальний угол – Очоа оказался бессилен. Мексика не долго пребывала в роли отыгрывающего и уже на 30-й минуте сравняла счет. Последовал длинный заброс во вратарскую, где Ерохин проспал Араухо, а 25-летний защитник легким кивком головы без проблем перебросил Акинфеева.
В концовке первой половины встречи обе команды немного функционально подсели, а "зеленые" по причине травмы лишились Диего Рейеса, которого заменил однофамилец Луис. Второй тайм россияне начали чуть лучше, но благодаря грубейшей ошибке Акинфеева пропустили второй: Эктор Эррера со своей половины поля запустил "свечку" куда подальше, за которой почему-то далеко из ворот выбежал голкипер ЦСКА, но не подоспел в отличии от юркого Лосано, легко переправившего сферу в сетку. Через семь минут представители Северной Америки в третий раз отличились, но арбитр справедливо гол не засчитал, разглядев на повторе офсайд у Морено.
На 68-й минуте сборная России фактически попрощалась с Кубком Конфедераций, потому как еще в середине второй 45-ти минутки второй "горчичник" схлопотал Юрий Жирков за удар локтем в лицо Лайюна. Хотя даже вдесятером футболисты в красной футболке могли расписаться в воротах Очоа: стопроцентный момент был у Смольникова, но защитник "Зенита" с пары метров запустил "кожаного" высоко на трибуны.
Таким образом, россияне в сверхэмоциональном матче уступают мексиканцам, пропуская тех со второй строчки в полуфинал Кубка Конфедераций.
Мексика – Россия – 2:1
Голы: Самедов, 25 – 0:1, Араухо, 30 – 1:1, Лосано, 52 – 2:1
Мексика: Очоа, Араухо, Д. Рейес (Л. Рейес, 36), Морено, Лайюн, Эррера, Гуардадо (Аланис, 70), Джонатан дос Сантос, Вела (Акино, 46), Лосано, Чичарито
Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Жирков, Глушаков, Ерохин (Смольников, 71), Головин, Самедов, Смолов (Канунников, 77), Бухаров (Полоз, 64)
Удаление: Жирков (68)
Богдан Архипенко
Не пропустите! Отчет матча Новая Зеландия - Португалия | http://soccernews.ru
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