Россия проигрывает в гостях, Португалия разбирается с Люксембургом, а Бельгия и Нидерланды уничтожают соперников: все результаты матчей отбора к ЧМ-2022 за 30 марта

Фото: Твиттер @EURO2020

Сегодня, 30 марта, начался 3-й тур отборочного этапа к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре. Всего состоялось 10 матчей, некоторые из которых принесли неожиданные результаты. Латвия неожиданно дала бой Турции и добилась ничьей 3:3, попутно отыграв разницу в 2 гола. Россия не воспользовалась осечкой соперников и уступила Словакии 1:2. Ничего неожиданного в победе Бельгии над Беларусью нет, кроме результата - победа без шансов 8:0. На 1 гол меньше Нидерланды забили Гибралтару. Представляем все результаты отборочных матчей за 30 марта.

Результаты матчей:

Группа A

Люксембург - Португалия 1:3 (1:1)

Голы: Жерсон Родригеш, 30 - 1:0, Диогу Жота, 45+2 - 1:1, Роналду, 51 - 1:2, Пальинья, 80 - 1:3

Азербайджан - Сербия 1:2 (0:1)

Голы: Митрович, 16 - 0:1, Махмудов, 59 (пенальти) - 1:1, Митрович, 81 - 1:2

Положение команд: Португалия - 7, Сербия - 7, Люксембург - 3 (2), Ирландия - 0 (2), Азербайджан - 0 (2)

Группа E

Бельгия - Беларусь 8:0 (4:0)

Голы: Батшуайи, 14 - 1:0, Ванакен, 17 - 2:0, Троссард, 38 - 3:0, Доку, 42 - 4:0, Прат, 49 - 5:0, Бентеке, 70 - 6:0, Троссард, 76 - 7:0, Ванакен, 89 - 8:0

Уэльс - Чехия 1:0 (0:0)

Гол: Джеймс, 82 - 1:0

Положение команд: Бельгия - 7, Чехия - 4, Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2)

Группа G

Турция - Латвия 3:3 (2:1)

Голы: Караман, 2 - 1:0, Чалханоглу, 33 - 2:0, Савальниекс, 35 - 2:1, Йылмаз, 52 - 3:1, Улдрикис, 58 - 3:2, Икауниекс, 79 - 3:3

Гибралтар - Нидерланды 0:7 (0:1)

Голы: Бергейс, 42 - 0:1, де Йонг, 55 - 2:0, Депай, 61 - 3:0, Вейналдум, 62 - 4:0, Мален, 64 - 5:0, ван де Бек, 85 - 6:0, Депай, 88 - 7:0

Черногория - Норвегия 0:1 (0:1)

Гол: Серлот, 35 - 0:1

Положение команд: Турция - 7, Нидерланды - 6, Черногория - 6, Норвегия - 6, Латвия - 1, Гибралтар - 0

Группа H

Словакия - Россия 2:1 (1:0)

Голы: Шкриньяр, 38 - 1:0, Фернандес, 71 - 1:1, Мак, 74 - 2:1

Хорватия - Мальта 3:0 (0:0)

Голы: Перишич, 62 - 1:0, Модрич, 76 (пенальти) - 2:0, Брекало, 90 - 3:0

Кипр - Словения 1:0 (1:0)

Гол: Питтас, 42 - 1:0

Положение команд: Хорватия - 6, Россия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта - 1