Россия радует, Германия капитулирует, Украина и Грузия – поднимаются в классе: итоги Лиги наций

Октябрьский перерыв на матчи сборных успешно подошел к концу. Редакция SoccerNews подводит черту и выделяет главные события прошедших поединков в рамках нового турнира УЕФА.

Россия продолжает радовать

В рамках второго тура Лиги наций сборная России принимала еще одного четвертьфиналиста последнего чемпионата мира команду Швеции. В стартовом матче шведы сенсационно в родных стенах уступили туркам, но это вовсе не значило, что подопечные Янне Андерсона стали играть хуже.

С первых же минут было видно, что команды хорошо изучили друг друга, поэтому не спешили рисковать. В итоге, игра получилась практически равной, что подтверждается статистикой: 59% на 41% – владение мячом в пользу россиян, гости нанесли два удара в створ ворот, хозяева – один. По одному голевому моменту упустили Черышев и Форсберг. 0:0 – скучный счет, но закономерный результат для равных по силе команд.

Через два дня на третий ребята Станислава Черчесова в Сочи принимали сборную Турции во главе с хорошо знакомым Мирчей Луческу. Учитывая, что в гостях россияне обыграли турок, в ответном поединке от отечественной команды ждали только победы – и она не подвела. Вдвойне приятно осознавать, что хозяева добыли победу на классе, забив по одному мячу в каждом из таймов. Особенно великолепным вышел гол Черышева на 78-й минуте, который в одно касание замкнул передачу от Головина, прежде получившего мяч от Гильерме.

Таким образом, сборная России по-прежнему идет без поражений и возглавляет группу В2, оставаясь в полушаге от повышения в высший дивизион Лиги наций.

Украина и Грузия досрочно выиграли группу

Сборная Украины в третьем туре Лиги наций схлестнулась с национальной командой Чехии, футболисты которой после смены главного тренера были в приподнятом настроении. Дело в том, что в первом же поединке под руководством Ярослава Шилгавы чехи на выезде обыграли своего принципиального и объективно более сильного соперника сборную Словакии. Именно этот факт позволял "желто-синим" досрочно выиграть группу даже в случае домашней ничьи с Чехией.

Подопечные Андрея Шевченко благодаря единственному голу Малиновского победили чехов, хотя должны были забивать гораздо больше, реализация – это по-прежнему одно из самых слабых мест украинцев. Но в целом в игре команды виден большущий прогресс и тренерская рука легендарного футболиста "Милана".

Вместе с Украиной досрочной победы в своей группе добыла и сборная Грузии. В четырех поединках "крестоносцы" завоевали максимальные 12 очков, при этом ни разу не пропустив. В октябрьских встречах грузины отгрузили по три мяча в ворота Андорры и Латвии.

Капитуляция Германии

Оказывается, даже на примере сборной Германии можно увидеть, насколько быстро все может поменяться в современном футболе. Еще полгода назад "Бундестим" практически не было равных, а по состоянию на сегодняшний день – статистика одной из главных футбольных команд мира просто шокирует. Подопечные Йоахима Лева проиграли в четырех из последних шести официальных матчей. После провального чемпионата мира-2018 немцам не удалось перезагрузиться – и команда полностью провалила Лигу наций.

Настоящим шоком для "белых орлов" стала капитуляция перед голландцами в Амстердаме. Даже проблемная сборная Нидерландов не просто обыграла, а вынесла Германию со счетом 3:0. Затем состоялся выездной матч с Францией, в котором уже была видна работа над ошибками, но этого было слишком мало, чтобы отобрать очки у действующих чемпионов мира.

Первая официальная победа Италии Манчини

Италию колбасит уже давно. После провального отбора на чемпионат мира-2018 новый тренер Роберто Манчини пока не может нащупать оптимальный состав и поставить игру именитой сборной. Давление на тренерский штаб и игроков настолько велико, что "Скуадра Адзурра" вынуждена рубиться насмерть даже в товарищеском матче с Украиной.

В рамках третьего тура Лиги наций итальянцы приехали в гости к полякам, которые также до сих пор не побеждали под руководством нового наставника Ежи Бженчека. На протяжении всего матча чемпионы мира-2006 выглядели лучше, имели больше голевых моментов и в общем-то добыли закономерную победу, вырвав три очка в компенсированное время.

Таким образом, в группе А3 Италия продолжает навязывать борьбу Португалии, в то время как Польша уже вылетела в низший дивизион.

Англия отомстила Испании

Сборная Англии провела один из лучших матчей за последние несколько лет, обыграв на выезде Испанию. Итоговый счет 3:2 может ввести в заблуждение, если не уточнять, что уже в первом тайме подопечные Луиса Энрике "горели" со счетом 3:0. Выдающийся поединок провели лидеры атак команды "трех львов" Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Причем в этот раз первый забивал, а второй – отдавал голевые передачи.

Итак, англичане взяли реванш у испанцев за поражения в первом туре Лиги наций на "Уэмбли" и тем не менее "Фурия Роха" по-прежнему возглавляет группу А4.

Уэльс умеет побеждать и без Бэйла

Сборная Уэльса во второй раз взяла верх над соседями ирландцами. Разница только лишь в том, что в этот раз "драконы" справились без своего лидера Гарета Бэйла, который залечивает свою очередную травму. Единственный гол на счету воспитанника "Ливерпуля" Харри Уилсона.

По итогам трех туров подопечные Райана Гиггза возглавляют группу В4, а победа в следующем поединке с датчанами гарантирует валлийцам первое место и повышения в классе на следующий розыгрыш Лиги наций.

Богдан Архипенко

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