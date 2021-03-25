Россия разгромила Исландию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы

Фото: инстаграм молодежной сборной России/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России разгромила команду Исландии со счетом 5:1. Победу россиянам принесли голы Федора Чалова, Наяира Тикнизяна, Арсена Захаряна и Дениса Макарова. В составе исландцев отличился Свейнн Гудьонсен.

Россия U-21 – Исландия U-21 - 4:1 (3:0)

Голы: Чалов, 31 (с пенальти) - 1:0, Тикнизян, 42 - 2:0, Захарян, 45 - 3:0, Макаров, 52 - 4:0, Гудьонсен, 59 - 4:1

Россия: Максименко, Евгеньев, Маслов (Голубев, 61), Дивеев, Тикнизян, Лесовой (Ломовицкий, 77), Глебов, Захарян (Умяров, 71), Обляков, Макаров (Тюкавин, 72), Чалов (Грулев, 61).

Исландия: Гуннарссон, Тордарсон, Лейфссон, Гуннарссон, Торстейнссон (Ингимундарсон, 85), Виллумссон (Финнссон, 85), Йоуханнессон (Андерсон, 65), Хаукссон, Гудьонсен (Виллюмссон, 76), Тордарсон, Торкельссон.

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