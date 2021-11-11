Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022

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Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022Фото: твиттер сборной России

В рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная России уничтожила Кипр.

Россияне продолжают лидировать в группе, опережая Хорватию на 5 очков.

Россия - Кипр 6:0

Голы: Ерохин, 4 - 1:0, Смолов, 55 - 2:0, Мостовой, 56 - 3:0, Сутормин, 62 - 4:0, Заболотный, 81 - 5:0, Ерохин, 87 - 6:0

Россия: Сафонов, Терехов, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Сутормин, Головин (Зобнин, 57), Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Фомин (Глебов, 67), Миранчук, Смолов (Заболотный, 57).

Кипр: Деметриу, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис (Деметриу, 46), Ционис (Мамас, 68), Кастанос (Антониадис, 83), Папулис (Шполярич, 84), Артиматас, Лайфис, Сотириу (Какулис, 74).

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