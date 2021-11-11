Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной России
В рамках 9-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная России уничтожила Кипр.
Россияне продолжают лидировать в группе, опережая Хорватию на 5 очков.
Россия - Кипр 6:0
Голы: Ерохин, 4 - 1:0, Смолов, 55 - 2:0, Мостовой, 56 - 3:0, Сутормин, 62 - 4:0, Заболотный, 81 - 5:0, Ерохин, 87 - 6:0
Россия: Сафонов, Терехов, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Сутормин, Головин (Зобнин, 57), Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Фомин (Глебов, 67), Миранчук, Смолов (Заболотный, 57).
Кипр: Деметриу, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис (Деметриу, 46), Ционис (Мамас, 68), Кастанос (Антониадис, 83), Папулис (Шполярич, 84), Артиматас, Лайфис, Сотириу (Какулис, 74).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3