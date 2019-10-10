Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль

1 Теги россияшотландия

Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль

Сборная России разгромила Шотландию в рамках отборочного этапа Евро-2020.

В составе победителей дубль оформил нападающий Артем Дзюба, также голами отметились полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин.

Россия - Шотландия - 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 57 - 1:0, Оздоев, 60 - 2:0, Дзюба, 70 - 3:0, Головин, 84 - 4:0

Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. У Шотландии 6 очков и 5 позиция.

13 октября сборная России сыграет в гостях с Кипром, а Шотландия встретится с Сан-Марино в рамках 8-го тура отбора Евро-2020.

А еще: Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020 | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А Хрыстя говорил , что Головин - дно

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы

Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов