Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль

Сборная России разгромила Шотландию в рамках отборочного этапа Евро-2020.

В составе победителей дубль оформил нападающий Артем Дзюба, также голами отметились полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин.

Россия - Шотландия - 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 57 - 1:0, Оздоев, 60 - 2:0, Дзюба, 70 - 3:0, Головин, 84 - 4:0

Россия: Гильерме, Фернандес, Джикия, Семенов, Жирков (Черышев, 66), Головин, Оздоев, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Кудряшов, Дзюба (Комличенко, 87).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгрю, Робертсон, Палмер, Снодграсс, Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46), Флек (Армстронг, 82), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгинн.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. У Шотландии 6 очков и 5 позиция.

13 октября сборная России сыграет в гостях с Кипром, а Шотландия встретится с Сан-Марино в рамках 8-го тура отбора Евро-2020.

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