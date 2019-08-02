Россия сдает свои позиции в рейтинге ФИФА. На что это влияет?
В конце июля ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. В топ 3 по-прежнему входят Бельгия, Бразилия и Франция. Россия сдала свои позиции и переместилась с 43 места на 46, уступив сборным Чехии, Коста-Рики и Венгрии. Сборная Австралии разделила 46 место вместе с нашей сборной - у обеих команд по 1436 очков. На что влияет рейтинг и чем грозит падение в строчках списка ФИФА для нашей сборной? Давайте разбираться.
Рейтинг ФИФА. Что, как и зачем?
Для начала необходимо понять, что это вообще за рейтинг. ФИФА рейтинг национальных сборных - это показатель, определяющий силу сборных команд разных стран мира. Подобная система учета ведется с 1993 года и позволяет получить представление о том, в какой форме находится та или иная команда. Рейтинг динамично изменяется и в нем учитываются все успехи и неудачи команд за определенный период. Однако многие спортивные аналитики считают, что этот рейтинг дает лишь формальные или условные представления о силе команд. Более того, за время своего существования рейтинг многократно подвергался критике внутри спортивного комьюнити. Последний пересмотр системы подсчета очков произошел в августе 2018. В последней версии системы подсчета был учтен ряд недочетов и минусов предыдущего формата.
Как к менялась система. Новая методика подсчета
После Чемпионата Мира по футболу 2018 года, проходившего в России, рейтинг сборных FIFA был подвергнут серьезным изменениям. В частности, был изменен метод вычисления очков для распределения позиций в списке. За основу взят новый формат, разработанный физиком из США Арпадом Эло. Данный метод учитывает силы соперников перед матчем и то насколько матч важен для команд. Результат события учитывается после каждого матча и происходит перерасчет очков. Это значит, что после каждого матча сборная либо получит очки, либо потеряет их. При этом слабая команда, победившая сильную, получит больше очков, чем сильная, победившая слабую. И наоборот, сильная команда, проигравшая слабой, потеряет больше очков, чем слабая, проигравшая сильной. Также победы в плей-офф значимых турниров приносят больше очков нежели победы в групповом этапе. Результаты товарищеских матчей также влияют на общее число очков в копилке сборных, но в меньшей степени.
Эта система кажется более объективной, чем предыдущие версии, однако по мнению многих болельщиков и спортивных аналитиков она далека от идеала и не отражает реальные силы сборных.
На что влияет рейтинг?
И все-таки, рейтинг — это просто цифры и условная оценка сил команд? Не совсем. В первую очередь рейтинг FIFA используется для того чтобы составить корзины во время жеребьевок. И это будет важно во время жеребьевки отборочного тура ЧМ 2022 года в Катаре. Равные по силам команды войдут в одну корзину. Команды из одной корзины уже не пересекутся в группе. То есть, если сборная по воле жребия попадает в самую сильную - первую корзину, то в групповом этапе она уже не столкнется с сильным оппонентом. Конкуренцию ей составят соперники рангом ниже. Тем самым и выйти в плей-офф станет несколько проще.
Спортивные букмекеры также ориентируются на топ сборных от ФИФА, расставляя коэффициенты на исход матчей в линии. Однако это не является ключевым фактором для оценки вероятности победы той или иной команды.
Делаем выводы
Снижение позиций в рейтинге в данный момент не повлияет ключевым образом на судьбу сборной, ведь до Чемпионата Мира 2022 в Катаре еще достаточно времени. Однако это определенный сигнал, "звоночек" для игроков нашей сборной, который оповещает о том, что нужно собираться с силами и работать над собой, чтобы продвигаться вперед.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1