Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в отборе ЧМ-2022

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022. Санкции затронут только финальную стадию турнира. Об этом сообщает "Чемпионат".



Таким образом, футболистам не нужно будет добиваться индивидуального доступа к участию через спортивный арбитражный суд.



Ранее стало известно, что Россию отстранили на четыре года от Олимпийских игр и Чемпионатов Мира из-за допинга.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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