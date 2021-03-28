Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта
27 марта стартовал второй тур отборочного раунда на ЧМ-2022.
Россия одержала вторую победу кряду, следующий соперник россиян - Словакия не смогла обыграть Мальту, а Португалия и Бельгия допустили осечки.
Группа А
Сербия - Португалия 2:2
Голы: Диогу Жота, 11 - 0:1, Диогу Жота, 36 - 0:2, Митрович, 46 - 1:2, Костич, 60 - 2:2
Ирландия - Люксембург 0:1
Гол: Родригеш, 85 - 0:1
Таблица: Сербия (4), Португалия (4), Люксембург (3), Азербайджан (0), Ирландия (0).
Группа Е
Беларусь - Эстония 4:2
Голы: Аньер, 31 - 0:1, Лисакович (пен), 44 - 1:1, Аньер, 55 - 1:2, Кендыш, 64 - 2:2, Савицкий, 81 - 3:2, Лисакович, 83 - 4:2
Чехия - Бельгия 1:1
Голы: Провод, 50 - 1:0, Лукаку, 60 - 1:1
Таблица: Чехия (4), Бельгия (4), Беларусь (3), Уэльс (0), Эстония (0).
Группа G
Черногория - Гибралтар 4:1
Голы: Бечирай, 25 - 1:0, Стайч (пен), 30 - 1:1, Симич, 43 - 2:1, Томашевич, 52 - 3:1, Йоветич, 80 - 4:1
Нидерланды - Латвия 2:0
Голы: Бергейс, 32 - 1:0, де Йонг, 69 - 2:0
Норвегия - Турция 0:3
Голы: Туфан, 4 - 0:1, Сеюнджю, 28 - 0:2, Туфан, 59 - 0:3
Таблица: Турция (6), Черногория (6), Нидерланды (3), Норвегия (3), Латвия (0), Гибралтар (0).
Группа Н
Россия - Словения 2:1
Голы: Дзюба, 26 - 1:0, Дзюба, 35 - 2:0, Иличич, 36 - 2:1
Хорватия - Кипр 1:0
Гол: Пашалич, 40 - 1:0
Словакия - Мальта 2:2
Голы: Гэмбин, 16 - 0:1, Сатариано, 19 - 0:2, Стрелец, 49 - 1:2, Шкриньяр, 53 - 2:2
Таблица: Россия (6), Словения (3), Хорватия (3), Словакия (2), Кипр (1), Мальта (1).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3