Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта

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Россия снова побеждает, Португалия и Бельгия теряют очки: все результаты матчей отбора ЧМ-2022 27 марта

27 марта стартовал второй тур отборочного раунда на ЧМ-2022.

Россия одержала вторую победу кряду, следующий соперник россиян - Словакия не смогла обыграть Мальту, а Португалия и Бельгия допустили осечки.

Группа А

Сербия - Португалия 2:2
Голы: Диогу Жота, 11 - 0:1, Диогу Жота, 36 - 0:2, Митрович, 46 - 1:2, Костич, 60 - 2:2

Ирландия - Люксембург 0:1
Гол: Родригеш, 85 - 0:1

Таблица: Сербия (4), Португалия (4), Люксембург (3), Азербайджан (0), Ирландия (0).


Группа Е

Беларусь - Эстония 4:2
Голы: Аньер, 31 - 0:1, Лисакович (пен), 44 - 1:1, Аньер, 55 - 1:2, Кендыш, 64 - 2:2, Савицкий, 81 - 3:2, Лисакович, 83 - 4:2

Чехия - Бельгия 1:1
Голы: Провод, 50 - 1:0, Лукаку, 60 - 1:1

Таблица: Чехия (4), Бельгия (4), Беларусь (3), Уэльс (0), Эстония (0).


Группа G

Черногория - Гибралтар 4:1
Голы: Бечирай, 25 - 1:0, Стайч (пен), 30 - 1:1, Симич, 43 - 2:1, Томашевич, 52 - 3:1, Йоветич, 80 - 4:1

Нидерланды - Латвия 2:0
Голы: Бергейс, 32 - 1:0, де Йонг, 69 - 2:0

Норвегия - Турция 0:3
Голы: Туфан, 4 - 0:1, Сеюнджю, 28 - 0:2, Туфан, 59 - 0:3

Таблица: Турция (6), Черногория (6), Нидерланды (3), Норвегия (3), Латвия (0), Гибралтар (0).


Группа Н

Россия - Словения 2:1
Голы: Дзюба, 26 - 1:0, Дзюба, 35 - 2:0, Иличич, 36 - 2:1

Хорватия - Кипр 1:0
Гол: Пашалич, 40 - 1:0

Словакия - Мальта 2:2
Голы: Гэмбин, 16 - 0:1, Сатариано, 19 - 0:2, Стрелец, 49 - 1:2, Шкриньяр, 53 - 2:2

Таблица: Россия (6), Словения (3), Хорватия (3), Словакия (2), Кипр (1), Мальта (1).

Читайте также: Россия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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