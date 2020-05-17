Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

Правительство России приняло решение разрешить иностранным тренерам и футболистам, которые покидали страну из-за пандемии коронавируса, вернуться. Об этом сообщается на официальном сайте.

Сегодня, 17 мая, ограничения на возвращение легионеров было снято.

Это решение касается только тех, у кого имеется действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.По возвращению спортсмены и тренеры должны будут отсидеть двухнедельный карантин и сдать тесты на Covid-19.

Чемпионат России будет возобновлен 21 июня.

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