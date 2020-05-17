Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров
Правительство России приняло решение разрешить иностранным тренерам и футболистам, которые покидали страну из-за пандемии коронавируса, вернуться. Об этом сообщается на официальном сайте.
Сегодня, 17 мая, ограничения на возвращение легионеров было снято.
Это решение касается только тех, у кого имеется действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.По возвращению спортсмены и тренеры должны будут отсидеть двухнедельный карантин и сдать тесты на Covid-19.
Чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
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|Команда
|М
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|22
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|3
|Краснодар
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|4
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|5
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|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
|22
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|9
|Уфа
|22
|27
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|Урал
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|Тамбов
|22
|25
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|Сочи
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|Оренбург
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|Рубин
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|Крылья Советов
|22
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