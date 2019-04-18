По итогам нынешнего сезона Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Таким образом, в сезоне 2020/21 Россию в еврокубках будут представлять шесть клубов (три в Лиге Чемпионов и три в Лиге Европы).

У ближайшего преследователя России - Португалии в этом сезоне в еврокубках осталась только "Бенфика", однако если "орлы" даже смогут выиграть Лигу Европы, то это не позволит португальцам сместить россиян в таблице УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания - 102,855

2. Англия - 82,034

3. Италия - 74,725

4. Германия - 71,213

5. Франция - 58,498

6. Россия - 50,549

7. Португалия - 48,232

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