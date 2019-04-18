Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам нынешнего сезона Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Таким образом, в сезоне 2020/21 Россию в еврокубках будут представлять шесть клубов (три в Лиге Чемпионов и три в Лиге Европы).

У ближайшего преследователя России - Португалии в этом сезоне в еврокубках осталась только "Бенфика", однако если "орлы" даже смогут выиграть Лигу Европы, то это не позволит португальцам сместить россиян в таблице УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания - 102,855
2. Англия - 82,034
3. Италия - 74,725
4. Германия - 71,213
5. Франция - 58,498
6. Россия - 50,549
7. Португалия - 48,232

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
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