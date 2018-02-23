Россия сократила отставание от Франции в рейтинге ассоциаций УЕФА

В ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы все четыре российских клуба добились побед.

ЦСКА выиграл у "Црвены Звезды" (1:0), "Локомотив" переиграл "Ниццу" (1:0), "Зенит" разгромил "Селтик" (3:0), а "Спартак" был сильнее "Атлетика" (2:1). Это принесло России 1,600 балла в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Благодаря этому идущие шестыми в таблице россияне немного сократили отставание от Франции, занимающей пятое место. В данный момент у России 52,782 балла, а у Франции - 54,248.

Стоит отметить, что пятое и шестое места дают одинаковое представительство в еврокубках: по три команды в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

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