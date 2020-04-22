Россия стала 19-й в мире по оттоку футболистов за границу

Стало известно, из какой страны больше всего уезжали за границу футболисты в 2019 году. Об этом сообщил Международный центр спортивных исследований.

На первом месте по оттоку игроков расположилась Бразилия, из которой в прошлом году уехало 1600 футболистов, 74,6% из которых играют в высших лигах. В тройку также вошли Франция (1027, 74%) и Аргентина (972, 75,5%).

Россия в этом рейтинге заняла 19-е место. В прошлом году из страны в другие лиги уехало 230 футболистов.

В общей сложности 186 национальных ассоциаций по итогам прошлого года имели футболистов за рубежом.

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