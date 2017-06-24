Россия стала первой с 2001 года страной-хозяйкой Кубка Конфедераций, вылетевшей на групповом этапе турнира

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Россия стала первой с 2001 года страной-хозяйкой Кубка Конфедераций, вылетевшей на групповом этапе турнира

Сборная России после поражения от Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций вылетела из турнира.

Как сообщает Gracenote Live, Россия стала первой за шестнадцать лет страной-хозяйкой Кубка Конфедераций, не пробившейся в плей-офф турнира.

Напомним, что в 2001 году на аналогичной стадии из Кубка вылетела сборная Южной Кореи.

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