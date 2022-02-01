Россия сыграет с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

В полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу встретятся сборные России и Украины. Матч состоится 4 февраля.

Напомним, что Россия на групповом этапе выиграла у Словакии (7:1), Хорватии (4:0) и Польши (5:1), а в 1/4 финала переиграла Грузию (3:1). Украинцы победили Сербию (6:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1). В 1/4 финала Украина обыграла Казахстан (5:3).

Не пропустите: Украинский футболист Ордец сделал прогноз на исход возможного матча Россия - Украина. | http://soccernews.ru