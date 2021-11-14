Россия сыграет в стыковых матчах отбора ЧМ-2022

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Россия сыграет в стыковых матчах отбора ЧМ-2022

Фото: кадр из трансляции матча Хорватия - Россия

Сборная России не сумела завоевать прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

В матче 10-го тура отборочного турнира россияне на выезде проиграли сборной Хорватии со счетом 0:1 и заняли второе место в группе Н.

Таким образом, Россия продолжит борьбу за попадание в Катар через стыковые матчи. Потенциальными соперниками россиян являются Португалия, Сербия, Испания, Швеция, Италия, Швейцария, Финляндия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Нидерланды, Турция, Норвегия, Англия, Польша, Северная Македония и Румыния.

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