Россия сыграла вничью с Косово в квалификации юношеского Евро-2020
В матче первого тура 1-го отборочного раунда квалификации Евро-2020 (U-19) сборная России дома сыграла вничью с Косово.
Россия (U-19) - Косово (U-19) - 1:1
Голы: Алиу, 11 - 0:1, Школик, 12 - 1:1.
Россия U-19: Будачев, Вахания, Агапов, Прохин, Владимиров (Быковский, 70), Севикян (Герчиков, 70), Бакалюк (Макаров, 76), Литвинов, Школик (Петров, 76), Оганесян, Данилин (Косарев, 56).
Косово U-19: Терзиу, Салиху, Плана, Садриу, Бутучи, Алиу (Туша, 60), Красничи (Бериша, 79), Халабаку, Зюба (Морина, 90), Прапаштица, Асани (Шабани, 90+1).
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|6
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|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3