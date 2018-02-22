Россия теряет второго защитника перед Чемпионатом Мира

Защитник московского ЦСКА и сборной России Виктор Васин рискует пропустить домашний Чемпионат Мира, информирует Советский спорт.

У 29-летнего бека выявлено повторное повреждение крестообразных связок колена. Травму игрок получил во вчерашнем матче Лиги Европы за свой клуб против сербской "Црвены Звезды".

Напомним, что ранее из-за проблем с коленом на длительный срок вылетел другой игрок российской сборной - Георгий Джикия.

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