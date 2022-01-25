Россия триумфально пробилась в плей-офф Евро-2022 по футзалу
Фото: РФС/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года по футзалу сборная России разгромила национальную команду Хорватии со счетом 4:0 и завоевала путевку в плей-офф.
Победу россиянам принесли дубль Артема Антошкина, голы Паулиньо и Ивана Чишкалы.
Россия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы С. Хорватия с тремя очками осталась на второй позиции.
Хорватия - Россия - 0:4 (0:3)
Голы: Антошкин, 3 - 0:1, Паулиньо, 12 - 0:2, Чишкала, 20 - 0:3, Антошкин, 26 - 0:4
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