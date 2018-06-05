Россия – Турция – 1:1 (обзор)

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Россия – Турция – 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными России и Турции – 1:1.

Видео: Россия – Турция – 1:1.

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7 Арсенал Тула 30 42
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