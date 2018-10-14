Россия – Турция: анонс и прогноз ключевого противостояния в Лиге Наций
Россия – Турция
Стадион: "Фишт" (Сочи, Россия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Павел Рачковски (Польша)
В воскресенье на стадионе "Фишт" в Сочи сборные России и Турции откроют второй круг соревнований в группе В2 Лиги Наций. Этот матч будет ключевым для обеих команд. Но в особенности – для команды Станислава Черчесова. Все дело в том, что победа россиян в этом матче позволит им на 99 процентов сохранить за собой первую строчку в таблице, а значит и путевку в финальную часть дивизиона. Ничья или поражение россиян обострит борьбу в группе до предела.
Чуть более месяца назад соперники уже играли между собой в Турции. Игра состоялась в рамках первого тура группы и закончилась победой сборной России со счетом 2:1. В том матче голы за россиян забивали Денис Черышев и Артем Дзюба. Что интересно, предстоящая встреча между командами станет уже третьей в этом году. В июне, в рамках подготовки к чемпионату мира, россияне не смогли обыграть турков в Москве на "ВЭБ-Арене", сыграв вничью (1:1).
Три дня назад команда Станислава Черчесова сыграла поединок группы со шведами. Встреча в Калининграде показала, что с игрой первым номером у россиян есть проблемы. Сборная России ничего не смогла поделать с дисциплинированной и хорошо организованной обороной скандинавов. За всю игру хозяева нанесли лишь один удар в створ. Россияне потеряли два важных пункта и теперь нужно обязательно выигрывать у сборной Турции.
Команда Мирчи Луческу еще не потеряли шансы стать первыми в группе, а, значит, приедут в Россию сверхмотивированными. Последняя игра у турков дома против сборной Швеции. Если "Звезды Луны" как минимум не проиграют в России, встреча против "сине-желтых" будет иметь ключевое значение.
К слову, в минувший четверг сборная Турция провела товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной и также, как и россияне, сыграла вничью 0:0. Отметим, что за восемь последних матчей команда Мирчи Луческу потерпела всего одно поражение (от сборной России), одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. При этом в поединке с Боснией прервалась восьмиматчевая результативная серия турков.
Интересные факты противостояния сборных России и Турции:
Соперники сыграли за всю историю пять матчей. Сборная России побеждала в трех из них, два завершились вничью.
Сборная России не проигрывает в основное время в 5 матчах, одержав три победы и дважды сыграв вничью
Сборная Турции проиграла только 1 матч в 2018 году, также одержав три победы и 4 матча завершив вничью
Из 10 последних матчей сборная России уступила только в двух
Обе команды стартовали в группе Лиги Наций с крупных побед
Ориентировочные составы на игру:
Россия: Гилерме – Фернандес, Джикия, Нойштедтер, Рауш, Зобнин, Газинский, Кузяев, Черышев, Головин, Дзюба.
Турция: Болат – Озбайраклы, Сеюнджю, Азиз, Байрам, Озьякуп, Чалханоглу, Йокушлу, Текдемир, Тосун, Ундер.
Прогноз на матч Россия – Турция:
Цена ошибки в этом матче будет очень велика. Матч будет сложным для обеих команд. Турки обладают очень квалифицированными игроками в атаке, и, несмотря на атакующий стиль игры, вполне могут добротно сыграть от обороны. Россиянам тяжело играть первым номером, однако их вполне может устроить и ничья. Вряд ли соперники станут форсировать события, поэтому не стоит ожидать много голов в этом поединке.
Букмекеры видят россиян фаворитами встречи, предлагая на их победу ставку со средним коэффициентом 2.23 баллов, в то время как на успех сборной Турции ставка принимается на уровне 3.50 баллов. На ничейный исход предлагается в среднем коэффициент 3.20 баллов.
Прогноз Soccernews – 1:1
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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