Россия U21 победила Испанию в отборе чемпионата Европы

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Россия U21 победила Испанию в отборе чемпионата Европы

Фото:  инстаграм молодежной сборной России/Автор неизвестен

В матче 6-го тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная России на своем поле обыграла национальную команду Испании со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил Константин Тюкавин.

Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С. Испания также имеет 15 очков в активе, но опережает россиян по разнице мячей.

Россия U21 – Испания U21 – 1:0 (0:0)
Гол: Тюкавин, 60 - 1:0

Россия: Бориско, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Хлусевич, Севикян (Сулейманов, 46), Марадишвили (Пруцев, 57), Мухин, Умяров (к), Агаларов (Тюкавин, 58).

Испания: Астульес, Франсес, Миранда, Гильямон, Фонтан, Серхио Гомес, Туррьентес, Венседор, Сансет, Лобете, Абель Руис (к).

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