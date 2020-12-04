Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились

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Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились

По итогам 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы Россия позволила приблизиться к себе Бельгии и Нидерландам, а также уйти в отрыв Португалии.

Напомним, что клубы РПЛ на этой неделе добыли одну победу и потерпели три поражения.

Вследствие таких результатов Бельгия сократила отставание от России до 2,315 балла, а Нидерланды - до 1,815 балла. Португалия увеличила отрыв до 7,134 балла.

Таким образом, на сегодняшний день португальцы идут шестыми с 45,349 балла, россияне - седьмыми с 38,215 балла, голландцы - восьмыми с 36,400 балла, бельгийцы - девятыми с 35,900 балла.

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