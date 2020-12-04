Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
По итогам 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы Россия позволила приблизиться к себе Бельгии и Нидерландам, а также уйти в отрыв Португалии.
Напомним, что клубы РПЛ на этой неделе добыли одну победу и потерпели три поражения.
Вследствие таких результатов Бельгия сократила отставание от России до 2,315 балла, а Нидерланды - до 1,815 балла. Португалия увеличила отрыв до 7,134 балла.
Таким образом, на сегодняшний день португальцы идут шестыми с 45,349 балла, россияне - седьмыми с 38,215 балла, голландцы - восьмыми с 36,400 балла, бельгийцы - девятыми с 35,900 балла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20