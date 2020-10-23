Россия ухудшила своё положение в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы Россия позволила приблизиться к себе Бельгии, а также уйти в отрыв Португалии.

Напомним, что клубы РПЛ не выиграли ни одного из четырёх матчей на этой неделе - три ничьи и одно поражение.

Вследствие таких результатов Бельгия сократила отставание от России на 0,3 балла, а Португалия оторвалась на 0,3 балла.

Таким образом, на сегодняшний день португальцы идут шестыми с 41,749 балла, россияне - седьмыми с 37,049 балла, а бельгийцы - восьмыми с 33,700 балла.

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