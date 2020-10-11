Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные России и Турции сыграли вничью со счетом 1:1. Россияне открыли счет благодаря голу Антона Миранчука, но во втором тайме равновесие восстановил Кенан Караман. В другом матче Венгрия на выезде победила Сербию.
Россия сохранила первое место в группе 3, но Венгрия сократила отставание до одного очка.
Россия – Турция - 1:1 (1:0)
Голы: Миранчук, 28 - 1:0, Караман, 62 - 1:1
Россия: Шунин, Кудряшов, Семенов, Караваев, Жирков, Ионов, Оздоев, Зобнин, Кузяев (Черышев, 59), Миранчук, Дзюба.
Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Мераш, Кабак, Чалханоглу, Текдемир, Караджа (Ундер, 46), Туфан, Караман, Йылмаз.
Сербия – Венгрия - 0:1 (0:1)
Гол: Кеньвеш, 20 - 0:1
Не пропустите: Гол Влашича помог Хорватии победить Швецию. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 октября
-
Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Роналду в "Арсенал"
-
Черчесов назвал причину ничьей в матче Россия - Турция
-
Сборная Англии продлила впечатляющую домашнюю серию
-
Лига Наций: все результаты 11 октября
-
Куман высказался о возможном переходе Депая в "Барселону"
-
Польша и Италия не выявили победителя, Дания разгромила Исландию
-
Португалия с Роналду не сумела победить Францию в Лиге наций
-
Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций
-
Заболотный опубликовал философский пост, процитировав Шварценеггера
-
Уго Льорис вышел на 3-е место по числу матчей за сборную Франции
-
"Севилья" намерена продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Сити"
-
Испания огласила заявку на матч с Украиной
-
"Ювентус" сообщил английским клубам цену на Мериха Демирала
-
1
"Барселона" примет решение по Дембеле в ближайшее время
-
Куман высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
-
Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении
-
Филиппе Коутиньо рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону"
-
Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча
-
Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4