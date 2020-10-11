Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций

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Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные России и Турции сыграли вничью со счетом 1:1. Россияне открыли счет благодаря голу Антона Миранчука, но во втором тайме равновесие восстановил Кенан Караман. В другом матче Венгрия на выезде победила Сербию.

Россия сохранила первое место в группе 3, но Венгрия сократила отставание до одного очка.

Россия – Турция - 1:1 (1:0)
Голы: Миранчук, 28 - 1:0, Караман, 62 - 1:1

Россия: Шунин, Кудряшов, Семенов, Караваев, Жирков, Ионов, Оздоев, Зобнин, Кузяев (Черышев, 59), Миранчук, Дзюба.

Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Мераш, Кабак, Чалханоглу, Текдемир, Караджа (Ундер, 46), Туфан, Караман, Йылмаз.

Сербия – Венгрия - 0:1 (0:1)
Гол: Кеньвеш, 20 - 0:1

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