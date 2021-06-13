Россия установила антирекорд чемпионатов Европы

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Россия установила антирекорд чемпионатов Европы

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен
Сборная России стала первой в истории командой-хозяйкой чемпионата Европы, которая потерпела разгромное поражение в стартовом матче. В матче 1-го тура Евро-2020 россияне проиграли национальной команде Бельгии со счетом 0:3. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Ранее хозяева турнира проигрывали не более, чем в два мяча.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в 11 странах Европы, одной из стран-хозяев является Россия.

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