Россия установила антирекорд чемпионатов Европы

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Сборная России стала первой в истории командой-хозяйкой чемпионата Европы, которая потерпела разгромное поражение в стартовом матче. В матче 1-го тура Евро-2020 россияне проиграли национальной команде Бельгии со счетом 0:3. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Ранее хозяева турнира проигрывали не более, чем в два мяча.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в 11 странах Европы, одной из стран-хозяев является Россия.

Не пропустите: Черчесов рассказал, что сказал игрокам сборной России после разгрома в матче с Бельгией. | http://soccernews.ru